Ed Sheeran dobyl Prahu, zahrál své největší hity

Nedělní koncert na Letišti Letňany sice dovezl nejen Pražanům populárního písničkáře a jeho hity. Zároveň však dokázal, že to, co může Edu Sheeranovi fungovat na obřích stadionech typu londýnského Wembley, není dost dobře přenositelné na náhodné pole s mobilními tribunami. A vhodnější velký prostor u nás nemáme.

