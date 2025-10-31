Elijah Wood z Pána prstenů překvapil svatebčany v Hobitíně

Společnost
Herec Elijah Wood, známý jako Frodo Pytlík z trilogie Pán prstenů, překvapil novomanžele, když se objevil na svatbě s tolkienovským motivem v ikonickém Hobitíně na Novém Zélandu. Hosté v kostýmech hobitů sledovali, jak se filmová legenda přidala k oslavám a poblahopřála páru v místě, kde se psala historie Středozemě.
video: X / @HumanityChad
