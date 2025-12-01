Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění
1. 12. 2025 9:02 Společnost
Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet let. Podívejte se do naší galerie, jak s ní šel čas. „Krása je pomíjivá,“ říká slavná brunetka.
