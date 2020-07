VIDEO: Nemám ráda vulgární nahotu, říká herečka Eva Čížkovská Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nemám ráda vulgární nahotu, říká herečka Eva Čížkovská

Herečka Eva Čížkovská se nesmazatelně zapsala do paměti diváků jako slečna Ála z Discopříběhu 2. Styděla se Eva, když ve scénáři k filmu viděla svlékání? Co je podle ní důležité pro to, aby se žena po padesátce cítila hezky a sebejistě? A jakého hesla se drží?

video: rena, iDNES.tv