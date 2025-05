VIDEO: Eva Decastelo po rozchodu září: Botox, hodně spánku a večer odličování, přiznává Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Eva Decastelo po rozchodu září: Botox, hodně spánku a večer odličování, přiznává

Jak vzpomíná herečka a moderátorka Eva Decastelo na dvojnásobnou zkušenost focení pro pánský magazín Playboy? Rozmýšlela se, když přišla druha nabídka po dvaceti letech? Co dělá pro to, aby se to ní nezakousl zub času? Byla ochotná promlubit na kameru o rozchodu s fotografem Tomášem Třeštíkem? Co jí momentálně dělá největší radost dne?

video: rena, iDNES.tv