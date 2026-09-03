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Eva je moje motivace. Vždy jsem chtěl mít dobrou fyzičku, říká Marek Adamczyk

Společnost
Eva je moje motivace. Vždy jsem chtěl mít dobrou fyzičku, říká herec Marek Adamczyk. Drží nad ním manželka sportovkyně pomyslný bič a bdí nad jeho kondicí? Co Marek prozradí o novém seriálu Boží plán? Čím to, že stále stojí nohama na zemi a nenechal se opít českým showbyznysem?
video: rena, iDNES.tv
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