Dlouho očekávaný snímek Brada Pitta F1, který realisticky zachycuje prostředí tohoto motosportu má novou upoutávku. Film by se měl zapsat do dějin kinematografie jako nejdražší snímek historie, a to právě kvůli snaze zachytit závody co nejvíce realisticky.

video: Vertical Entertainment