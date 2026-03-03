Je to Jim Carrey nebo ne? Herec je téměř k nepoznání
3. 3. 2026 15:04 Společnost
Už několik dní se po sociálních sítích šíří nejrůznější konspirační teorie, že Jima Carreyho (64) nejspíš naklonovali. Herec se po delší době objevil ve společnosti na udílení cen César v Paříži a podle fanoušků si vůbec nebyl podobný. Měl vyhlazený obličej a dlouhé vlasy.
