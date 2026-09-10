Intimní scény mi nejsou příjemné. Je to pro mě těžké, přiznala Nelly Řehořová
10. 9. 2026 8:00 Společnost
Zpěvačka a herečka Nelly Řehořová (25) otevřeně promluvila o svém novém albu a toxickém vztahu, současné lásce i o tom, proč jí intimní scény před kamerou nejsou příjemné. Přiznala také, jaké herecké role by odmítla a proč by se jednou ráda stala filmovou princeznou.
01:09
Pomník přejeté dívky šíří osvětu
Domácí10. 9. 2026 8:04
34:28
Intimní scény mi nejsou příjemné. Je to pro mě těžké, přiznala Nelly Řehořová
Společnost10. 9. 2026 8:00
00:43
Před devadesáti lety vyhynul chráněný vakovlk
Zahraniční10. 9. 2026 4:00
01:09
Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:0, červená karta Vavra
Sport10. 9. 2026 1:50
01:08
Jablonec - Baník Ostrava 3:0, VAR opravil své rozhodnutí při třetím gólu Jablonce
Sport10. 9. 2026 1:42
02:23
Jablonec - Baník Ostrava 3:0, červená karta Chaluše
Sport10. 9. 2026 1:38
01:43
Jablonec - Baník Ostrava 3:0, faul před gólem Nováka
Sport10. 9. 2026 1:32
01:15
Historické Alfy Romeo dorazily do Prahy
Technika10. 9. 2026 0:06
03:20
Moc české hudby neposlouchám. Kamarád mi vyčítal popové věci, přiznává Ewa Farna
Společnost10. 9. 2026 0:06
00:44
Apple AirPods 5
01:36
Hodinky Watch 12
02:52
iPhone 18 Pro/Pro Max
03:01
Apple představuje iPhone Duo
Zahraniční9. 9. 2026 22:14
02:30
SESTŘIH: Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:0
Sport9. 9. 2026 21:50
03:21
SESTŘIH: Jablonec - Baník Ostrava 3:0
Sport9. 9. 2026 19:42
02:01:34