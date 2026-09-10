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Intimní scény mi nejsou příjemné. Je to pro mě těžké, přiznala Nelly Řehořová

Společnost
Zpěvačka a herečka Nelly Řehořová (25) otevřeně promluvila o svém novém albu a toxickém vztahu, současné lásce i o tom, proč jí intimní scény před kamerou nejsou příjemné. Přiznala také, jaké herecké role by odmítla a proč by se jednou ráda stala filmovou princeznou.
video: iDNES.tv
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