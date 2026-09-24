Je těžké najít lásku. Bez mobilů bylo líp, říká Sebastian a Patrik Malý
24. 9. 2026 8:00 Společnost | FameCzech
Patrik Malý a Sebastian v novém díle FameCzech promluvili o své společné hudbě, návratu do roku 2005, vztazích i fanoušcích. Doba, kdy děti neměly mobil v ruce, rodiče nevěděli, kde přesně jsou, a obyčejný výlet na koupaliště byl událostí dne. Právě na bezstarostné dětství vzpomínají zpěváci v osobním rozhovoru. Jejich společná píseň 2005 je návratem do doby, která byla podle nich jednodušší. „Bylo to jiné,“ říkají. A přiznávají, že některé věci z minulosti by rádi vrátili.
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Je těžké najít lásku. Bez mobilů bylo líp, říká Sebastian a Patrik Malý
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