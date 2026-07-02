Na festival ve Varech dorazili Dustin Hoffman a herečka Maggie Gyllenhaalová
2. 7. 2026 20:08 Společnost | Filmové Vary - univerzál
Na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech dorazily další světové filmové hvězdy. Mezi hosty letošního ročníku jsou oscarový herec Dustin Hoffman a americká herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová.
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