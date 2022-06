VIDEO: Film buď baví nebo nebaví, říkával Miloš. Martina Formanová vzpomíná na manžela. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co kromě shledání s rodinou a přáteli u příležitosti nedožitých devadesátin Miloše Formana přivádí Martinu Formanovou do Prahy? Umění posvětí vždy čas. Uvědomuje si Martina na to konto, jakým géniem v oboru byl Miloš? Na co se Martiny ptala zvídavá spolužačka z FAMU? Co říkal Miloš Forman o poprsí Catherine Deneuve?

video: rena, iDNES.tv