Film o filmu Odyssea režiséra Christophera Nolana
4. 7. 2026 8:34 Společnost
Režisér Christopher Nolan stojí za novým filmem Odyssea. Přichází bezesporu jedním z největších příběhů naší civilizace. I proto se ho chopil Christopher Nolan, jeden z nejlepších režisérů současnosti, aby s epickou šíří sobě vlastní vyprávěl o neochvějné touze jednoho muže vrátit se domů z nekonečně dlouhé války.
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Film o filmu Odyssea režiséra Christophera Nolana
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