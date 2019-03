VIDEO: Film o filmu - Řbitov zviřátek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Film o filmu - Řbitov zviřátek

Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval z velkoměsta na venkov, do velkého domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata, ať už uhynula přirozeně, nebo se stala obětí rušné silnice protínající městečko. Zatímco lékař Louis se ke smrti staví pragmaticky jako k definitivnímu konci, jeho žena Rachel (Amy Seimetz) má po hrůzostrašných zážitcích z dětství s tématem smrti obrovské problémy a hlavně chce před „vědomím konečnosti“ chránit své děti. Když soused, Jud Crandall (John Lithgow), najde ležet u cesty mrtvého Churche, kocoura jejich dcery Ellie, rodiče najednou nevědí, co dceři říct. Je to právě Jud, kdo Louisovi prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově, nebudou jí muset říkat vůbec nic. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný. Divočejší. Nebezpečnější.

video: Cinemart