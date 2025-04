VIDEO: Finále Miss Czech Republic se blíží. Makarenko slibuje emoce i překvapení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do finálového večera Miss Czech Republic zbývá necelých 17 dní a vše směřuje do finální rovinky. Podle ředitelky Taťány Makarenko se skládá poslední dílek do mozaiky, která letos slibuje silný příběh o ženách, emoce i vizuální podívanou. Těšit se můžete na Elizabet Kopeckou, módní show s DJem, dětský sbor a novou moderátorskou dvojici Ondřeje Novotného a Justýnu Zedníkovou.

video: iDNES.tv