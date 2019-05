VIDEO: Partyšová vyrazila relaxovat do rakouských lázní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Partyšová vyrazila relaxovat do rakouských lázní

Jakmile má Gábina Partyšová jen trochu volna, vyráží za relaxem. Přiznala, že nejvíce ze všeho propadá lázním, a to především rakouským. „Tohle je nejlepší relax. Mám ráda tuhle pasivitu, protože moje práce je strašně aktivní, jsem pořád někde. Vstvám ve 3:45 do ranního vysílání, takže se pak přes den moc nezastavím. Pokud se mohu zastavit třeba na dva tři dny, tak opravdu nedělám nic. Jenom jsem a udržuji si přítomný okamžik,” přiznává moderátorka. Do lázní často bere i svého jedenáctiletého syna Kristiána. Společně si tam přes den užívají dětských radovánek, a to především v bazénech a na vodních atrakcích. Večer Gábina chodí čerpat energii na masáže a do horkých lázeňských vod. Moderátorka také přiznala, že si velice užívá Kristiánův věk, protože je už dost velký na to, aby ji doprovázel na koncerty, ale zároveň pořád tak malý, aby se s maminkou pomazlil.

video: deni, iDNES.tv