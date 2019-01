VIDEO: Jak George Harrison pustil horníkům v USA hit Beatles Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak George Harrison pustil horníkům v USA hit Beatles

Co dvacetiletého mladíka přivedlo do státu Illinois? Byl s bratrem Peterem na prázdninách, což v poměrech začínající beatlemánie znamenalo pauzu po mnohatýdenním koncertováním po Británii a před chystaným švédským turné, na které kapela vyrazila v říjnu. Do Ameriky se Harrison dostal díky tomu, že v Bentonu žila jeho sestra Louise.

video: Technet.cz