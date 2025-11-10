Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu uctívá památka vojáků a civilistů, kteří padli během světových válek a dalších konfliktů. Na jedné z akcí se poprvé ukázal také princ George (12).
video: Reuters
