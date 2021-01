VIDEO: Grónsko pohledem králokata ze Hry o trůny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Grónsko pohledem králokata ze Hry o trůny

Od arktických pustin na severu, až po zalesněné kopce na jihu. Od překrásných a okouzlujících zátok plných velryb a ledovců na západě, přes nekonečnou ledovou pokrývku, až po odlehlé vesnice daleko na drsném východě. Poznejte Grónsko s Nikolajem Coster-Waldauem. Herecká hvězda, která se proslavila rolí Jamieho Lannistera v seriálu Hra o trůny, se stane vaším průvodcem na cestě plné dechberoucích pohledů na přírodu a krajinu, ale i zajímavých osobních setkání. S kým? Třeba s americkými vojáky sloužícími na daleké letecké základně Thule, zapálenými vědci, kteří odhalují tajemství Arktidy, nebo přívětivými místními obyvateli, kteří nám otevřou dveře svých domovů i svá srdce. Nikolaj Coster-Waldau má ke Grónsku velice osobní vztah. Už když byl malý, jeho otec tady strávil několik pracovních let. Později se tady Nikolaj seznámil se svou budoucí manželkou. Teď už jsou spolu více než 20 let, a díky ní i její rozvětvené rodině se Nikolaj seznámil s Grónskem skutečně zblízka a vášnivě si tuto zemi zamiloval. Nahlédněte do Nikolajova rodinného života a zjistěte, proč je Grónsko zemí jeho srdce. Poznejte skutečné Grónsko na Prima ZOOM.

video: Prima ZOOM