Grotesktní podzim života: Představení V parku oslavuje každodenní okamžiky

Společnost
Městský park je místem, kde se odehrává nespočet příběhů. Můžeme je vidět každý den. Mladý pár si pod rozkvetlým stromem dává první polibek, paní se psem usměrňuje svého mazlíčka a školák mezi keři ztratil svůj nový fotbalový míč. A na té nejobyčejnější z obyčejných laviček se náhodou setkávají Josef a Zuzana. Senioři, které toho na první pohled moc nespojuje. Ale kdo ví, co mohou změnit tři odpolední setkání v parku…
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

07:53

Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky
Domácí
4. 11. 2025 12:30
00:49

Si Ťin-pching vtipkoval s jihokorejským prezidentem
Zahraniční
4. 11. 2025 12:24
01:02

Dárci těl pro výuku mediků mají památník na Ústředním hřbitově v Brně
Domácí
4. 11. 2025 12:18
01:08

Střet člověka s vlakem metra zastavil část linky C
Domácí
4. 11. 2025 12:02
38:03

Ženský fotbal? Výzva. Práce v ČT už mi nic nepřinášela, říká Nekolná
Sport
4. 11. 2025 11:30
01:47

Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka
Domácí
4. 11. 2025 11:18
04:01

Grotesktní podzim života: Představení V parku oslavuje každodenní okamžiky
Společnost
4. 11. 2025 11:16
00:49

Nejvíce sexy mužem světa je hvězda seriálu Bridgertonovi Jonathan Bailey
Společnost
4. 11. 2025 10:54
01:53

Ukrajinská rozvědka ukázala výsadek v obklíčeném Pokrovsku
Zahraniční
4. 11. 2025 10:54
01:24

Na přání fanoušků zpět v Praze
Společnost
4. 11. 2025 10:38
01:03

Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink
Domácí
4. 11. 2025 9:44
01:10

Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun
Společnost
4. 11. 2025 8:58
01:58

V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí
Krimi
4. 11. 2025 8:34
00:37

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Lifestyle
4. 11. 2025 8:26
01:02

Spolupráce s USA nemá smysl, dokud podporují sionistický režim, řekl Chameneí
Zahraniční
4. 11. 2025 8:14
01:47

Zemřel Kim Jong-nam. Byl formální hlavou KLDR, i když vládli jiní Kimové
Zahraniční
4. 11. 2025 7:48
00:46

Moderní přístroje v Liberci usnadní léčbu rakoviny
Domácí
4. 11. 2025 7:06
01:17

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary
Domácí
4. 11. 2025 6:28
02:07

Trailer na hru FBC: Firebreak
Lifestyle
4. 11. 2025 0:06
01:16

Lidská inteligence pro auta. Alfa Romeo proti počítačům na kolech
Technika
4. 11. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.