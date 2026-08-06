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Paltrowová startuje na TikToku, ukázala záběry z postele, vany i vrtulníku

Společnost
Herečka Gwyneth Paltrowová (53) si založila osobní účet na TikToku a hned prvním příspěvkem vzbudila pozornost. Držitelka Oscara zveřejnila ironicky pojaté video z cest po Evropě. Nechybí v něm ani záběr z postele, kde působí, jako by byla nahoře bez, nebo scéna z vany.
video: TikTok@gwynethpaltrow
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