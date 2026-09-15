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Hana Dědková míří místo Alagii na Miss Grand

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Hana Dědková, letošní Miss Earth Czech Republic, dostala před pouhými 24 hodinami nabídku zastoupit Dominique Alagiu na Miss Grand. Ta si totiž těsně před odletem zlomila nohu a na soutěž nemůže vyrazit. Hanka kvůli nečekané šanci nespala a přiznává, že má ze situace smíšené pocity. „S Domčou jsem mluvila, viděly jsme se i osobně. Z části se kvůli ní cítím špatně,“ říká otevřeně. Zároveň ale věří, že za celou nečekanou výměnou může být osud: „Možná je to osud a patříme na Miss Grand obě.“
video: iDNES.tv
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