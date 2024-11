VIDEO: Heidi Klumová jako E.T. Nejlepší halloweenský kostým, chválí fanoušci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Heidi Klumová (51) i letos bodovala na svém večírku v New Yorku. Všichni očekávali, v koho se modelka, která je označována za královnu halloweenským převleků, promění tentokrát. Opět se jí to povedlo a za pomoci hollywoodských maskérů se z ní a jejího manžela stali E.T. - Mimozemšťan s chotí.

video: ig/@heidiklum