Halloween je tady, Heidi Klumová opět nezklamala

Společnost
Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a svého manžela Toma Kaulitze (36) za halloweenskou masku. Loni přišli jako E.T. mimozemšťan s chotí, předtím třeba za pávici a vejce, červa a rybáře nebo mimozemskou mutantku s kosmonautem. Letos se Klumová stala postavou z řecké mytologie.
