Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

Společnost
Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Kmotr či Apokalypsa. O úmrtí informovala jeho rodina.
video: Reuters
