Herec Quinton Aaron zhubl téměř 100 kilo a inspiruje ostatní ke zdraví

Společnost
Herec Quinton Aaron z USA se fanouškům pochlubil proměnou, kterou má za sebou. Na první pohled není až tak zřejmé, jak moc zhubl. Je to však téměř sto kilo a v hubnutí chce dál pokračovat. Jeho cílem je hlavně dobré zdraví a konec se závislosti na jídle. Doufá, že bude inspirací i pro ostatní.
video: Instagram / @officialquintonaaron
