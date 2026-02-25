Herečka Halle Berry žila čtyři roky v celibátu
25. 2. 2026 15:02 Společnost
Americká herečka a modelka Halle Berry otevřeně přiznala, že se po svém třetím rozvodu rozhodla dát si od vztahů dlouhou pauzu. Herečka uvedla, že jí kompletní celibát nakonec vydržel celé čtyři roky, než potkala svého současného partnera, hudebníka Vana Hunta.
00:55
V Nebrasce se propadla auta při čekání na semaforu
Zahraniční25. 2. 2026 16:02
00:38
Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život
Domácí25. 2. 2026 15:54
01:04
Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů USA
Zahraniční25. 2. 2026 12:16
00:49
Pacientům s poruchami chůze pomáhá robotický systém
Domácí25. 2. 2026 11:48
00:56
Ještěd patří kraji, radiokomunikace v něm zůstanou
Domácí25. 2. 2026 11:04
00:30
Iva Kubelková s dcerou pózovaly v plavkách u moře
Společnost25. 2. 2026 10:50
07:15
Tajemná Řásnovka očima Sáry Korbelové
Domácí25. 2. 2026 10:34
35:35
Vrah má nést odpovědnost už ve 13 letech, Tejc chce přitvrdit i u opilců za volantem
Rozstřel25. 2. 2026 10:00
01:03
Brankář sestřelil míčem racka, museli ho oživovat
Sport25. 2. 2026 9:56
00:59
Válka na Ukrajině je skvrnou na našem kolektivním svědomí, řekl šéf OSN
Zahraniční25. 2. 2026 9:38
01:05
V Litoměřicích přibudou nová parkovací místa
Domácí25. 2. 2026 9:14
00:42
Obnova začala, muzeum lidem otevře starý důl
Domácí25. 2. 2026 9:00
Nepřehlédněte
- Lehečka postoupil v Dubaji do čtvrtfinále, čeká ho souboj s nasazenou jedničkou
- Milenka, střelba z raketometů a úkryt v křoví. Jak dopadli obávaného El Mencha
- Mléko od dárkyň jako vzácný lék pro nedonošené děti. Sběrna funguje už rok
- Nemocnice kvůli krizi výrazně zvyšuje bonusy, noví lékaři dostanou až milion
- Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu
- ČR je šrotiště Evropy, ať je stáčení tachometrů trestné, říká šéfka AAA Auto
- Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život, v Liberci právě teď
- Domluveno. Po letech slibů nastanou dopravní změny u Pardubické nemocnice
- Zpravodajství
- Domácí
- Kraje
- Zahraniční
- Revue
- Názory
- Volby
- Krimi
- Blogy
- Ekonomika
- Podcasty
- Finance
- Rozstřel
- Kultura
- Mediahub
- Kraje
- Praha
- Liberec
- Střední Čechy
- Olomouc
- Brno
- Ostrava
- České Budějovice
- Pardubice
- Plzeň
- Hradec Králové
- Ústí nad Labem
- Jihlava
- Zlín
- Karlovy Vary