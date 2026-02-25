Herečka Halle Berry žila čtyři roky v celibátu

Společnost
Americká herečka a modelka Halle Berry otevřeně přiznala, že se po svém třetím rozvodu rozhodla dát si od vztahů dlouhou pauzu. Herečka uvedla, že jí kompletní celibát nakonec vydržel celé čtyři roky, než potkala svého současného partnera, hudebníka Vana Hunta.
video: Reuters, iDNES.tv
