Herečka Natalie Portmanová oslaví 45. narozeniny
8. 6. 2026 12:52 Společnost
Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslaví 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její kariéra, ale také nestárnoucí vizáž a dokonalá postava. Nechybí ani odvážné scény, kterým se ale spíše vyhýbá.
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