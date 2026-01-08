Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Společnost
Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester Gonzalezových, šlápl do pedálů už od prvních epizod.
video: ig / @paugaitan
