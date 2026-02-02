Herečka Sophie Turnerová je novou představitelkou Lary Croft

Společnost
Herečka Sophie Turnerová (29), kterou diváci znají hlavně jako Sansu ze seriálu Hra o Trůny, bude novou představitelkou neohrožené fiktivní archeoložky Lary Croft. Během natáčení akčních scén nicméně vyšlo najevo, že má problémy se zády.
video: ig / @sophiet
