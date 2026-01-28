Herečka Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla

Společnost
Herečka Sydney Sweeney představila značku spodního prádla SYRN, která se zaměřuje na ženskost, sebevědomí a pohodlí. Nová kolekce kombinuje jednoduchý design s důrazem na detaily a je pojatá jako osobní projekt, jenž má oslovit ženy, které chtějí spodní prádlo nosit především pro sebe.
video: ig / @syrn
