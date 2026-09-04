Hilaria Baldwinová má po sedmi dětech skvělou formu
4. 9. 2026 12:06 Společnost
Sedminásobná matka Hilaria Baldwinová (42) promluvila o svém jídelníčku a pravidelném cvičení. Kromě domácího posilování, s nímž radí svým fanynkám, nedá manželka herce Aleka Baldwina (68) dopustit na denní běhání. Její dieta ovšem není striktní, jak si lidé představují.
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