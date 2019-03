VIDEO: Hotely Hilton dbají na ekologii. Chtějí recyklovat miliony kusů mýdla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hotely Hilton dbají na ekologii. Chtějí recyklovat miliony kusů mýdla

Hotely společnosti Hilton v pondělí ohlásily, že chtějí začít ve velkém recyklovat mýdlo, které po odjezdu hostů zbývá na pokojích. Do 15. října letošního roku takto plánuje vyrobit milion nových mýdlových kostek. Ty v rámci projektu Clean the World Challenge odešle do rozvojových zemí.

video: Hilton