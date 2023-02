VIDEO: Halina už byla trošku rozčílená, ale to je její boj, říká TMBK Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Halina už byla trošku rozčílená, ale to je její boj, říká TMBK

Na internetu působí pod zkratkou TMBK. Co inspiruje Tomáše Břínka při tvorbě vtipných postů, které povětšinou reflektují současnou politiku? Co ho ovlivnilo a vzpomene si na svůj první počin, kterým oslovil veřejnost? Jak se tvářila na jeho díla Halina Pawlowská, které několik let patřil do rodiny? Kdo ze slavných je jeho guilty pleasure?

video: rena, iDNES.tv