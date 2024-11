VIDEO: Holki slaví 25 let: Jednorázovka s Klárou a hromadný facelift se nekoná, říkají členky kapely Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Holki slaví 25 let: Jednorázovka s Klárou a hromadný facelift se nekoná, říkají členky kapely

Jaké pocity měly Radana, Kateřina a Nikola ze shledání po dvaceti letech s původní členkou Klárou? Co speciálního připravily Holki k pětadvaceti letům na scéně? Co říkají na konto své aktuální manažerky Heleny Volfové? Co je jejich motivací pro to, aby vypadaly stále dobře? Jakou úpravu přizná na kameru Katka Brzobohatá? Plánují Holki postupem času hromadné omlazení, aby dostály mladistvému názvu kapely?

