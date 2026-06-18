Hollywoodský herec Arnold Schwarzenegger přijel do Prahy
18. 6. 2026 17:46 Společnost
Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupí ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. Netrpěliví příznivci ho celý den vyhlíželi na letišti, aby se s hvězdným akčním hrdinou vyfotili či získali cenný autogram.
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