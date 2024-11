VIDEO: Honza Dědek má kapelu. Předcházelo tomu oprášení třicetiletého archivu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Honza Dědek se vrhl do české hudební sféry hned dvakrát: oprášil třicet let starý song s názvem Never believe a zároveň založil kapelu Leccos a singl Jsem divná. Oba videoklipy křtil v bývalém Parkhotelu Praha.

video: rena, iDNES.tv