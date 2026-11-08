Horská dráha pocitů a fyzické námahy, popisuje Marta Jandová StarDance
8. 11. 2026 9:14 Společnost
Horská dráha pocitů a fyzické námahy, popisuje Marta Jandová StarDance. Boty bolestí vyzula. Ulevili si společně s tanečníkem Martinem Prágrem, když se ve sváteční epizodě taneční soutěže nevypadávalo? Kdy jim adrenalin dovolí jít spát a regenerovat?
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Horská dráha pocitů a fyzické námahy, popisuje Marta Jandová StarDance
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