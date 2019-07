VIDEO: Hra Steel Division 2 je strategie z 2. světové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hra Steel Division 2 je strategie z 2. světové

Málokterá hra dokáže skloubit dobrou hratelnost a výuku. Ještě méně her to dovede udělat tak, aby to byla zábava. Jak na tom je Steel Division 2? Záleží na tom, co od ní očekáváte.

video: Eugen Systems