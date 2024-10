VIDEO: Hraju padesátnice, ačkoliv už jsem na odpis, říká herečka Dana Homolová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hraju padesátnice, ačkoliv už jsem na odpis, říká herečka Dana Homolová

Co říká herečka Dana Homolová ohledně uchovávání půvabu a estetických zákrocích? Proč vychvaluje primářku Martu Moidlovou až do nebes? Jak reaguje na bulvární titulky, které tolikrát musela snášet? Nadzvedává jí ze židle, když je všude u jejího jména „exmanželka Václava Vydry“? Čemu se nyní věnuje a kam by diváky ráda pozvala? Jak vzpomíná na svůj idol z mládí Jiřího Bartošku?

video: rena, iDNES.tv