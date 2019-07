VIDEO: Závěrečný den festivalu Benátská! s Impulsem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Závěrečný den festivalu Benátská! s Impulsem

Blízkost Čechů a Slováků dnes na závěrečném dnu festivalu Benátská! písní Ná, ná, náá demonstrovali hudebníci z kapel No Name a Chinaski. Jejich společné vystoupení opět ukázalo, že díky podobnosti jazyka a společné historii neexistuje v kultuře mezi Čechy a Slováky hranice. Text písně od Igora Timka, od jejíhož vydání letos uplynulo deset let, pojednává o tom, že Češi a Slováci pořád patří k sobě. Se slovenskou kapelou si ji dnes zazpíval lídr Chinaski Michal Malátný.

video: iDNES.cz