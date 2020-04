VIDEO: Hvězda devadesátek Sin with Sebastian chystá comeback Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hvězda devadesátek Sin with Sebastian chystá comeback

V polovině devadesátých let dobyl světové hitparády se singly Shut up (and sleep with me) nebo Golden boy. Sebastian Roth alias Sin With Sebastian, se u příležitosti 25. výročí svého alba rozhodl pro comeback! V novém singlu nabádá k užívání kondomů. Měl štěstí, že se mu povedlo utéci před koronavirem z Kostariky do rodného Německa.

