Jaké je hlavní poselství festivalu Serial Killer podle jeho zakladately a ředitelky Kamily Zlatuškové? Čeho chce v horizontu tří let dosáhnout? Co říká o své osobnosti a působení na České televizi? Jaký má názor na estetiku osmdesátých a devadesátých let, která jde v zahraničních seriálech ruku v ruce s homoerotickými momenty? Jsou podle ní obsazení českých seriálů až nápadně stejná?

video: rena, iDNES.tv