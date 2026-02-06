Influencerka Plačková porodila. Po synovi Dionovi má dceru
6. 2. 2026 13:52 Společnost
Radostnou novinkou se na sociálních sítích pochlubila bývalá playmate a influencerka Zuzana Strausz Plačková (34), které přezdívají královna slovenského Instagramu. Je z ní dvojnásobná maminka. Narodila se jí holčička, která dostala netradiční jméno Ayana.
