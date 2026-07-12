Italská kráska Ferzetti ve Varech: Estetika? Nemůžu se předělat. Mluvím tváří, říká herečka
12. 7. 2026 11:00 Společnost | Filmové Vary - univerzál
Italská kráska Ferzetti ve Varech: Estetika? Nemůžu se předělat. Mluvím tváří, říká herečka. Jaký film se společností Cinecitta přivezla Anna Ferzetti do Varů na soutěž? Proč je milovnicí osmdesátek? Jaký názor má na estetickou chirugii, co se snaží vštípit do hlavy dcerám a jak se tváří na všudypřítomný tlak na ženy od společnosti?
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