Iva Kubelková s dcerou pózovaly v plavkách u moře

Společnost
Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u moře a výsledek působí jako dokonalá letní pohlednice. Komentující na Instagramu oceňují především to, jak skvěle a přirozeně vedle sebe matka s dcerou vypadají.
video: Instagram/@ivakubelkova
