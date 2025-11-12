Tajemství krásy Kubelkové odhaleno. Jsou za tím čáry

Společnost
Oskar Hes kosí nejen své kolegy ze StarDance, ale také sociální sítě. Jeho videa, ve kterých inscenuje „likvidaci“ svých soupeřů, mají stále vysokou sledovanost. A samozřejmě i velkou dávku humoru a nadsázky. Tentokrát si posvítil na tajemství věčného mládí Ivy Kubelkové.
video: Instagram / Oskar Hes
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:03

Ve Stodu pokáceli vánoční strom pro Plzeň
Domácí
12. 11. 2025 14:24
00:55

Na jihu Peru se po srážce s kamionem zřítil autobus ze srázu
Zahraniční
12. 11. 2025 14:06
02:52

Vláda rozhodla, že znovu předloží do Sněmovny rozpočet se schodkem 286 miliard
Domácí
12. 11. 2025 13:58
00:40

Největší zavěšený lanový most prošel zatěžkávacím testem, za tři týdny jde do provozu
Domácí
12. 11. 2025 13:32
00:57

Na Třebíčsku začalo utrácení 20 tisíc kachen
Domácí
12. 11. 2025 13:04
01:35

Kamarádi se hecli, že budou rychlejší než pražské metro
Sport
12. 11. 2025 13:02
02:42

Tajemství krásy Kubelkové odhaleno. Jsou za tím čáry
Společnost
12. 11. 2025 13:00
00:30

Aukce roku: Růžový diamant za 20 milionů a Napoleonova diamantová brož
Zahraniční
12. 11. 2025 12:52
00:49

Teaser na Toy Story 5
Společnost
12. 11. 2025 12:28
00:19

Podnapilý řidič kamionu na D1 poškodil svodidla
Krimi
12. 11. 2025 12:16
00:31

Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku
Domácí
12. 11. 2025 11:34
00:44

Místo peněz muž použil pepřový sprej, pátrá po něm policie
Krimi
12. 11. 2025 11:30
04:53

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou
Sport
12. 11. 2025 11:28
02:08

Manžel ochořel tak, že upadl do komatózního stavu, vzpomíná Preissová
Společnost
12. 11. 2025 11:20
02:32

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha
Sport
12. 11. 2025 11:12
00:33

Ruský humanoidní robot se po pár krocích skácel k zemi
Zahraniční
12. 11. 2025 10:58
00:26

Policie zadržela dva muže podezřelé z výroby a prodeje drog v několika krajích
Domácí
12. 11. 2025 10:50
00:34

Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání
Společnost
12. 11. 2025 10:22
00:30

PlayStation ukázal herní monitor s unikátní funkcí
Lifestyle
12. 11. 2025 10:04
32:14

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech
Rozstřel
12. 11. 2025 10:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.