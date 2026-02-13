Ivana Chýlková popisuje trampoty s učením angličtiny

Společnost
video: FTV Prima
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:32

Modelářská výstava v Drážďanech
Technika
13. 2. 2026 0:06
01:58

Ivana Chýlková popisuje trampoty s učením angličtiny
Společnost
13. 2. 2026 0:06
00:29

V Sarajevu vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel
Zahraniční
12. 2. 2026 21:58
01:16

V Ondřejově po výbuchu a následném požáru domu zemřel muž
Domácí
12. 2. 2026 21:14
02:08

Kongres si „podal“ bojovnou Trumpovu ministryni kvůli Epsteinovi
Zahraniční
12. 2. 2026 19:50
00:34

Neformální summit EU se konal na belgickém zámku Alden Biesen
Zahraniční
12. 2. 2026 19:34
01:24

Olympijskou vítězku Zuzanu Maděrovou přivítali v Liberci
Domácí
12. 2. 2026 17:08
01:00

Trumpova vláda ukončí imigrační zásah v Minnesotě
Zahraniční
12. 2. 2026 16:56
01:11

Británii kolonizovali imigranti, řekl boss United
Zahraniční
12. 2. 2026 16:36
00:21

Na novém terminálu v Klatovech se viklají žulové desky
Domácí
12. 2. 2026 15:56
01:01

Šéfka MOV vysvětluje diskvalifikaci Ukrajince se slzami v očích
Sport
12. 2. 2026 15:48
00:56

Baťova nemocnice má novou magnetickou rezonanci 3T a spektrální CT
Domácí
12. 2. 2026 15:38
01:13

Poslankyně SPD Šichtařová nabízí ve Sněmovně investiční poradenství
Domácí
12. 2. 2026 15:30
00:56

Podnikatel Petr Látal hodnotí verdikt odvolacího soudu
Krimi
12. 2. 2026 15:10
00:46

Kimova dcera je vůdcovou nástupkyní, tvrdí jihokorejské tajné služby
Zahraniční
12. 2. 2026 15:04
01:30

Týrání batolete otřáslo kriminalisty
Krimi
12. 2. 2026 14:44
00:42

Němka se vydá na Slezský Semmering
Domácí
12. 2. 2026 14:44
01:05

Obří jeřáb si s novou lávkou nad Otavou hrál
Domácí
12. 2. 2026 14:34
01:10

Kolumbie před Valentýnem poslala členům amerického Kongresu květiny
Zahraniční
12. 2. 2026 14:34
01:32

Škrty v rozpočtu u rozvojové pomoci ohrozí i projekt MEDEVAC, říká Rakušan
Domácí
12. 2. 2026 14:02

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.