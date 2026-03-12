Transplantace mu změnila život. Ivo Šmoldas dnes motivuje k prevenci
12. 3. 2026 12:40 Společnost
Spisovatel, herec a bavič Ivo Šmoldas si před několika lety naplno uvědomil křehkost vlastního zdraví. V roce 2021 podstoupil transplantaci ledviny, která mu přinesla novou životní zkušenost, ale také energii mluvit o prevenci. Letos se stal ambasadorem Světového dne ledvin a otevřeně sdílí svůj pacientský příběh. Ivo Šmoldas žil roky s dědičným onemocněním ledvin. O svém „dědictví“ věděl, a tak pravidelně docházel na kontroly do nefrologické ambulance. Díky tamní péči se ledviny dlouho dařilo udržovat v relativně funkčním stavu. V roce 2021 však choroba postoupila natolik, že bylo třeba přistoupit k radikálnějšímu řešení. Ivo měl štěstí, nemusel totiž nastoupit na dialýzu, ale rovnou podstoupil tzv. preemptivní transplantaci od zemřelého dárce. „Zatímco ostatní dědili majetky, já dědil choroby. Onemocnění ledvin je vlastně taková vcelku příjemná, neřkuli krotká nemoc. Řečené drůbky si při ní chátrají tiše a potají, nehlásí se bolestmi, neobtěžují, ale pak jednoho dne prostě vypovědí službu a šlus,“ komentoval chronické selhání ledvin Ivo.
