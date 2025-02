VIDEO: Jak začnou dědkové skuhrat, je konec. Ze stáří si musíte dělat srandu, říká Jiří Krampol Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co říká oblíbený herec Jiří Krampol o svém zdravotním stavu a o stáří? Co mu dělá momentálně největší radost? Jak k pokročilému věku podle něj přistupovat? Je skutečně pravdou, že stáří není pro sraby? Jak reagoval na to, když se o něho lidé báli a co říká na titulky, které hlásaly, že je na tom bídně?

video: rena, iDNES.tv